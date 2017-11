Bbdso'dan "Kader Senfonisi"

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Beethoven'ın en tanınmış eserlerinden "Kader Senfonisi"ni Bursalı müzikseverler için seslendirdi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Letonya Ulusal Senfoni Orkestrası şefi Gints Glinka yönetti.





Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, ödüllü piyanist Özgür Ünaldı solist olarak BBDSO eşliğinde eserlerini yorumladı.



Gecede, F. Mendelssohn'ın "Fair Melusine Uvertürü", C. Saint-Saens'tan "Piyano Konçertosu No. 2" ve L. V. Beethoven'ın "Senfoni No. 5" gibi eserler piyanist Özgür Ünaldı tarafından sunuldu.



Konser sonunda Ünaldı'nın performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.