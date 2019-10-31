BBDSO'dan "Cumhuriyet Konseri"

31.10.2019 23:56

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve anlatıcı Altuğ Dilmaç'ın yer aldığı konseri, besteci ve şef Murat Cem Orhan yönetti.

Viyolonsel sanatçısı Gülgün Akagün Sarısözen, konserde Robert Schumann'ın Viyolonsel Konçertosu'nu yorumladı.

Daha sonra besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş'in "Sensin Atatürk" adlı eseri, Altuğ Dilmaç'ın anlatımıyla Bursa'da ilk kez seslendirildi.

Konser sonunda Sarısözen'e çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA