BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri
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BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.

24.01.2020 02:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 02:38
BBDSO'dan

Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), " 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Antonio Pırollı yönetti.

Coriolan Uvertürü ile başlayan konserde, Beethoven'in konçerto yapıtlarından olan "2. Piyano Konçertosu" Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Gecenin sonunda piyanist Iraz Yıldız, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri
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