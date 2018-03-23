Bbdso'dan "Alaaddin ve William Tell" Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Alaaddin ve William Tell" konserinde, Berlin Filarmoni ve New York Filarmoni'nin ilk ve tek Türk kontrbasçısı Fora Baltacıgil'i müzikseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra şeflerinden Nezih Seçkin yönetti.

Gecede, Rossini'den "Wiilliam Tell Uvertürü", Bottesini'den "Kontrbas Konçertosu No.2" ve Nielsen'den "Alaaddin Süiti" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda şef Seçkin ve kontrbasçısı Baltacıgil'in performansı Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.