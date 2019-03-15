Bbdso'dan "14 Mart Tıp Bayramı" Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla konser düzenledi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, orkestranın kuruluşunda büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına gerçekleştirilen konseri, şef Murat Göktaş yönetti.



Konserde popüler müziğin tanınmış isimlerinden İlhan Şeşen solist olarak yer alırken gazeteci yazar Kürşat Başar da saksafonuyla sevilen şarkılara eşlik etti.

İlhan Şeşen "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarılınca Sana" gibi şarkılarını orkestra eşliğinde seslendirdi.

Kaynak: AA