BBDSO, Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek

29.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:20

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), kış mevsiminin ilk konserinde Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin Devlet Opera ve Balesi şefi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sanat Direktörü ve Olten Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü olan İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde, soprano Selva Erdener ile piyanist İris Şentürker solist olarak yer alacak.

Konser, Bursa Filarmoni Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Premium katkılarıyla, 5 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kaynak: AA