BBDSO, Azeri ve Çek bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak

13.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:38

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azeri besteciler Polad Bülbüloğlu ve İlyaz Mirzayev ile Çek Antonin Dvorak'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Aralık'ta verilecek konserin ilk yarısında, Bülbüloğlu'nun "Aşk ve Ölüm Balesinden Seçmeler" adlı bale müziği, Azerbaycanlı orkestra ve opera şefi Ayyub Guliyev tarafından yönetilecek.

Mirzayev'in balaban çalgısı için bestelediği "Balaban Konçertosu"nun Azerbaycan devlet sanatçısı Alihan Samedov'un yorumuyla sanatseverlere sunulacağı konserin ikinci yarısında ise ünlü Çek besteci Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünyadan" başlıklı 9. Senfonisi seslendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA