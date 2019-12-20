BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azeri besteciler Polad Bülbüloğlu ve İlyaz Mirzayev'i konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azeri besteciler Polad Bülbüloğlu ve İlyaz Mirzayev'i konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Azerbaycanlı orkestra ve opera şefi Ayyub Guliyev yönetti.
Gecede Azeri bestecilerin eserlerinin yanı sıra Çek besteci Antonin Dvorak'ın da yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Konserin sonunda solist Bülbüloğlu, Mirzayev ve şef Guliyev, sanatseverler tarafından alkışlandı.