BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı
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BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azeri besteciler Polad Bülbüloğlu ve İlyaz Mirzayev'i konuk etti.

19.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:50
BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı

Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azeri besteciler Polad Bülbüloğlu ve İlyaz Mirzayev'i konuk etti.


Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Azerbaycanlı orkestra ve opera şefi Ayyub Guliyev yönetti.


Gecede Azeri bestecilerin eserlerinin yanı sıra Çek besteci Antonin Dvorak'ın da yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konserin sonunda solist Bülbüloğlu, Mirzayev ve şef Guliyev, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA
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