BBC, Türkiye'nin Covid-19 Önlemleri Hakkında Yazdı Covid-19 salgınının çıkışından bu yana ülkemiz diğer ülkelere kıyasla düşük vaka sayısı ve düşük ölüm sayısı ile dikkatleri çekiyor.

Covid-19 salgınının çıkışından bu yana ülkemiz diğer ülkelere kıyasla düşük vaka sayısı ve düşük ölüm sayısı ile dikkatleri çekiyor. Bu noktada ülkemizin genç nüfus oranı gibi birtakım etmenlere sahip olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öte taraftan BBC tarafından hazırlanan yeni bir haberde Türkiye'nin Covid-19 önlemleri anlatıldı. İşte merak edilen detaylar!

Türkiye'nin Covid-19 Önlemleri İşe Yaradı mı?

Daha öncesinde yaptığımız bir haberde ülkeler arasındaki verilerin kıyaslanmasının pek de mantıklı olmadığını sizlere aktarmıştık. Buna karşın ülkemiz aldığı önlemlerle ve diğer ülkelere kıyasla nispeten düşük vaka ve ölüm verileri ile yabancı basının gündeminde yer alıyor.

BBC, yaptığı haberle birlikte ülkemizde alınan önlemleri yazıya döktü. BBC'nin yazısından öne çıkan bazı detaylar ise şu şekilde:

"Türkiye test, izleme, izolasyon ve hareket kısıtlamaları açısından oldukça hızlı bir şekilde yanıt veren birkaç ülkeden birisi. Bu sayede salgının yayılım hızını azaltmada oldukça etkili olan küçük bir gruba dahil oldu. Virüs yaygınlaştıkça yetkililer günlük yaşamın anahtar parçalarını - kafeler, pazarlar, camiler gibi - denklemden çıkardı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları tamamen yasaklandı ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulandı. Ayrıca büyük şehirler tamamen mühürlendi.

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Ülkenin resmi ölüm sayısı 4,397 olarak açıklanıyor. Buradaki bazı doktorlar gerçek rakamın açıklanandan iki kat daha yüksek olabileceğini iddia ediyor. Çünkü resmi veriler yalnızca pozitif test sonuçlarını kapsıyor. Her iki durumda da 83 milyonluk bir nüfus için nispeten düşük bir sayıdır. Türkiye, Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük ölüm oranlarına sahip.

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Türkiye genç bir nüfus ve çok sayıda yoğun bakım yatağı olmak üzere, salgınla mücadelede önemli avantajlara sahiptir. Buna rağmen şu anda günde yaklaşık 1,000 yeni vaka kaydedilmeye devam ediyor.

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