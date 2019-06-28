BBC Türkçe'den İstanbul Seçimlerini Anlatan Video: Mazbata 2.0

Malum bir süredir seçim gündemi vardı. Ülke 31 Mart'tan sonra tekrar seçim gündemine girmiş. Bizim gibi iş yapmaya çalışan girişimcilerin de irili ufaklı işleri seçim yenileniyor diye iptal olmuştu. İstanbul bir seçim daha yaptı ve BBC ekibi de bir video ile bu seçimi anlatmış.

BBC:

İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 23 Haziran Pazar günü tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart'taki yerel seçimleri 13 bin 729 oy farkla kazanan İmamoğlu, yenilenen seçimde rakibi Cumhur

İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'a yaklaşık 800 binden fazla oy fark attı. CHP ve AKP adaylarının ilan edildiği Aralık 2018'den İmamoğlu'nun ikinci kez mazbatayı aldığı 27 Haziran'a kadar yaşananları derledik.

Video - Kurgu: Ege Tatlıcı, Osman Kaytazoğlu