BBC Muhabirinden Müthiş İddia: SDG Sözcüsü Cerablus'ta ÖSO'ya Sığındı!

İngiliz yayıncılık kuruluşu BBC'nin Orta Doğu muhabiri Riam Dalati, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo'nun Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) teslim olduğunu öne sürdü. AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre ise Silo, dün akşam saatlerinde örgütten ayrıldı.

BBC MUHABİRİ, TESLİM OLDUĞUNU TWITTER'DAN DUYURDU

BBC muhabiri Riam Dalati, Talal Silo'nun Cerablus'ta teslim olduğunu twiter adresinden duyurdu. Silo'nun ÖSO'ya sığınması, terör örgütü YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içindeki karışıklığın göstergesi yorumlanıyor.

TESLİM OLDUKTAN SONRA İLK FOTOĞRAFI

Silo'nun teslim olduktan sonra ilk fotoğrafı olduğu belirtilen bir fotoğraf da sosyal medyada paylaşıldı.

AA: SİLO ÖRGÜTTEN AYRILDI

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, SDG'nin (PKK/PYD) sözcülerinden Silo, dün akşam saatlerinde örgütten ayrıldı. Silo'nun terör örgütünden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

Bu arada, YPG'nin eski sözcülerinden Redur Halil'in de SDG'nin dış ilişkiler sorumlusu olarak "atandığı" öğrenildi. Sözde atama, PKK/PYD'nin SDG ile doğrudan ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.

Amerikalı general Raymond Thomas'ın temmuz ayında ifşa ettiği üzere, SDG ismi, PKK/PYD ya da YPG'nin meşru siyasi bir taraf olarak masaya oturtulması amacıyla ortaya atılmıştı. SDG isimli, PKK/PYD'den bağımsız bir örgüt hiçbir zaman var olmadı. Örgütün, 12 Ekim 2015'te bir miktar Arap savaşçıyı paralı asker olarak yanına almasıyla oluşturulan sözde SDG'nin militanlarının ezici üstünlüğü ve yönetimin tamamı halen PKK/PYD'de bulunuyor.