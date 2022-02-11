BBC, İran'ı BM'ye şikayet etti: Farsça Servisi çalışanları ve aileleri hedef alınıyor

BBC, Farsça Servisi'nde çalışan gazetecilere ve onların İran'daki ailelerine yönelik devam eden taciz ve yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı Birleşmiş Milletler'e (BM) acil şikayette bulundu.

BBC'den yapılan açıklamada, İran'ın gazetecilere ve muhaliflere karşı yürüttüğü hukuk dışı ve sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirmesi nedeniyle artan güvenlik endişeleri üzerine acil şikayet başvurusu yapıldığı belirtildi.

Perşembe günü Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Üçüncü Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı'nda dile getirilen şikayet başvurusu, BBC Dünya Haberleri Kontrolörü ve Dünya Servisi Direktörü Liliane Landor ile BBC Farsça Servisi Editörü Rozita Lotfi tarafından yapıldı.

BBC açıklamasında, İran'ın on yıldan fazla bir süredir BBC Farsça Servisi'ne çalışan gazetecileri ve ailelerini hedef aldığı, gazetecilerin tutuklanma korkusuyla İran'a dönemediği, aile üyelerinin de seyahat yasağına, sorgulamalara ve keyfi gözaltılara maruz kaldığı belirtiliyor.

'Güvenlik riskinde endişe verici artış'

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin göreve başlamasından bu yana geçen dönem de dahil olmak üzere son bir yıl içinde meydana gelen olaylar hakkında BBC Farsça çalışanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edildiği belirtilen bulguların, taciz ve güvenlik riskinde endişe verici bir artışa işaret ettiği vurgulanıyor.

Bugün BM'ye sunulan şikayette şu bulgulara yer verildi:

BM'yi ve uluslararası toplumu, BBC Farsça Servisi'nden gazetecilere yönelik kabul edilemez muamelelerinden dolayı İran'ı kınamaya çağıran BBC Dünya Servisi Direktörü Liliane Landor şunları söyledi:

"Gazetecileri ve ailelerini cezalandıracak şekilde mal varlıklarının dondurulması, online taciz, kadın gazetecilere yönelik cinsiyetçi saldırılar ve ölüm tehditleri de dahil olmak üzere artan eylemler ve tehditler oldu. Buna son verilmelidir. BBC, İran'da kendilerine veya ailelerine yönelik tehdit veya yıldırma korkusu olmadan işlerini özgürce yürütmeleri gereken gazetecileri için konuşmaya devam edecek."