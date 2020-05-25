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BBC First kanalı 27 Mayıs'ta Tivibu'da

Dünyaca ünlü dizilere ev sahipliği yapan BBC First, 27 Mayıs'ta Tivibu üzerinden Türkiye'de ilk defa yayına başlayacak.

BBC First kanalı 27 Mayıs'ta Tivibu'da
25.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:05

Dünyaca ünlü dizilere ev sahipliği yapan BBC First, 27 Mayıs'ta Tivibu üzerinden Türkiye'de ilk defa yayına başlayacak.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket, BBC Studios'un premium drama kanalı BBC First'ü, Türkiye'de ilk defa Tivibu platformuyla izleyicilerle buluşturacak.

BBC First, Türkiye'ye özel bir akışla, 27 Mayıs'ta Türkçe altyazıyla İngilizce olarak yayına başlayacak. Ödüllü yıldızların yer aldığı orijinal ve yenilikçi İngiliz dramaları yayınlayan BBC First, BBC Earth, BBC World News ve CBeebies'in ardından BBC Studios'un Türkiye'deki dördüncü kanalı olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türk Telekom'un TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol, dünya çapında bir medya ve yayın devi ile iş birliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını bildirdi.

Tivibu'nun 5 yıl önce BBC'nin belgesel kanalı BBC Earth'ü Türkiye ile tanıştıran ilk platform olduğunu anımsatan Varol, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdi de BBC First ile, Tivibu izleyicisine BBC'nin en yeni ve en popüler dizi içeriğini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Listemize yeni ilkler eklemeye ve BBC imzalı kaliteli yapımları Türkiye'de önce Tivibu izleyicilerine sunarak müşterilerimizi değerli hissettirmeye devam edeceğiz. Diğer yandan Türk Telekom ile yapılan yeni anlaşma kapsamında BBC EARTH ve BBC World News kanalları da 2,5 yıl daha yayında olacak."

"Türk izleyicilerin BBC First ile buluşması için sabırsızlanıyorum"

BBC Studios MENA Bölgesi Başkan Yardımcısı Natasha Hussain ise, dünyanın spot ışığı İngiliz dramaları üzerinde parlarken, Türkiye'deki ağlarını BBC First kanalıyla genişletmekten heyecan duyduklarını bildirdi.

Hussain, "BBC, bu türdeki orijinal hikaye anlatımı ve yüksek prodüksiyon değerleriyle güçlü bir üne sahip. Türk izleyicilerin, Türk Telekom Tivibu aracılığıyla BBC First'teki benzersiz hikayeler ve unutulmaz karakterlerle buluşması için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldızları ekrana taşıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, BBC First'ün sevilen yapımlarının ilk sırasında, kült bilim kurgu dizisi Doctor Who bulunuyor. Kanalda 11. ve 12. sezonlarıyla yer alacak dizide, Dr. Who'yu bu kez Jodie Whittaker canlandırıyor.

BBC First'ün diğer önemli yapımı ise etkili bir medya şirketinin acımasız medya patronunu konu alan korku drama türündeki MotherFatherSon. Richard Gere ve Helen McCrory gibi birbirinden önemli oyuncuları buluşturan dizi, yayınlandığı her ülkede yoğun ilgi görüyor.

Canlandırdığı Dr. Strange, Sherlock gibi karakterlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Benedict Cumberbatch'in unutulmaz performansına ev sahipliği yapan Bir Ayrılık Hikayesi: Brexit filminin yanı sıra, Oscar Ödüllü Olivia Colman ve Dominic West gibi sıra dışı oyuncuların bir araya geldiği Victor Hugo'nun klasik romanından uyarlanan Sefiller (Les Miserables) gibi yapımlar da BBC First ile Türkiye'deki izleyicileriyle buluşuyor.

The Mallorca Files, Traces, Father Brown, Death in Paradise, Call the Midwife, Shakespeare and Hathaway ve The Durrells gibi birbirinden popüler yapımlar da BBC First ile ekranlara geliyor.

İş birliğiyle Tivibu kullanıcıları Doctor Foster, The Collection, SS-GB, New Blood gibi birçok yapımın tüm bölümlerine Tivibu Go uygulaması Seç İzle Servisi üzerinden ulaşabilecek. BBC First ekranlarında yer alan diziler de gösterimi tamamlandıkça Seç İzle servisinde olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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