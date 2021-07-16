BBC ekibi Kunduz şehrinde Taliban'a birkaç sokak ötede yaşananları görüntüledi
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BBC ekibi Kunduz şehrinde Taliban'a birkaç sokak ötede yaşananları görüntüledi

BBC ekibi Kunduz şehrinde Taliban'a birkaç sokak ötede yaşananları görüntüledi
BBC - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki yabancı kuvvetlerin Afganistan'dan tamamen ayrılmak için geri sayımı devam ederken, ülkenin farklı noktalarında çatışmalar şiddetlendi.

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki yabancı kuvvetlerin Afganistan'dan tamamen ayrılmak için geri sayımı devam ederken, ülkenin farklı noktalarında çatışmalar şiddetlendi.

Taliban birçok kilit noktada ilerleyişini sürdürüyor. BBC ekibi Kunduz vilayetinin başkenti Kunduz'da, Taliban ile çatışmalar arasında kalarak evlerini terk edenlerle konuştu.

Taliban bu röportajlar yapılırken yalnızca birkaç sokak ötede mevzilenmiş durumdaydı.

BBC
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