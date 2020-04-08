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Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Teknoloji

BBC'den Kolonya Haberi: Türklerin Benzersiz Yöntemi

Covid-19 ile mücadele noktasında hijyen en önemli detaylardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar ellerin sık sık su ve sabun ile yıkanmasını tavsiye etse de buna ulaşmanız mümkün değilse dezenfektan ya da kolonya kullanmanız öneriliyor.

08.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:51
BBC'den Kolonya Haberi: Türklerin Benzersiz Yöntemi

Covid-19 ile mücadele noktasında hijyen en önemli detaylardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar ellerin sık sık su ve sabun ile yıkanmasını tavsiye etse de buna ulaşmanız mümkün değilse dezenfektan ya da kolonya kullanmanız öneriliyor. Ülkemizde günlük yaşamın bir parçası olan kolonya, BBC tarafından haberleştirildi.

'Benzersiz Dezenfekte Yöntemi'

BBC tarafından yapılan haberde kolonyanın ülkemizdeki öneminden, içeriğinden ve diğer detaylarından bahsedildi. Haberin öne çıkan bazı kısımları ise şu şekilde:

"Amerika ve Avrupa'da ticari el dezenfektanları tükendikçe Türkiye'deki insanlar aromatik ve geleneksel bir yönteme yöneliyor: Kolonya."

"Kolonya, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk misafirperverliğinin ve sağlığının değerli bir sembolü olmuştur ve genellikle Türkiye'nin ulusal kokusu olarak tanımlanır. Genellikle gül, narenciye ve yaseminden yapılan bu tatlı kokulu aroma eve gelenlere, hastanelere girenlere, yemeği bitirenlere ve dini ibadetlerin ardından ellere serpilir. Ancak diğer doğal kokuların aksine bu etanol bazlı karışımın içerdiği yüksek alkol içeriği mikropların yüzde 80'inden fazlasını öldürebilir ve etkili bir el dezenfektanı görevi görebilir."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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