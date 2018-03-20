Bbc, 'Corbyn Rus'a Benzetilmek İstendi' İddialarını Yalanladı

BBC Newsnight programı, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in şapkalı fotoğrafını değiştirip 'Ruslara benzemesi için şapkasını photoshopla Rus kalpağına benzettiği' iddialarını yalanladı.

Perşembe günkü programda, İşçi Partisi lideri Corbyn'in Salisbury'de eski Rus casus ve kızının zehirlendiği olayla ilgili açıklamasına yer verilen bölümde, stüdyonun arka planına Corbyn'in fotoğrafı ve Moskova görüntüsünün yer aldığı bir grafik yansıtıldı.

İzleyicilerden bazıları Corbyn'in şapkasının dijital olarak değiştirilip 'Sovyet muhbirlere' benzetildiğini söyledi.

BBC ise Corbyn'in 'Ruslara benzetilmek için' kıyafetinin hiçbir şekilde değiştirilmediğini ve fotoşoplanmadığını açıkladı.

Açıklamada, Newsnight programının geleneksel olarak her türlü haber için arka plana grafikler yansıtıldığı belirtildi.

Programda arka ekranda yer alan Kızıl Meydan grafiğinin bir benzerinin daha önce de Savunma Bakanı Gavin Williamson'un görüntüsü üzerinde kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Corbyn, her zamanki şapkasıyla ve ceketiyle görüntülenmiş, 'daha çok Rus'a benzemesi' için herhangi bir şekilde değişiklik veya fotoşop uygulanmamıştır" dendi.

Yazar programda eleştirdi

Solcu köşe yazarı Owen Jones, Cuma günü çıktığı Newsnight programında sunucu Evan Davis'e 'medya haberi veriş şeklinin rezillik olduğunu' söylemiş, "Ayrıca sizin programınızın da buna dahil olduğunu söylemem gerek" demişti.

Owen Jones, "Dün, programınızın arka planında Jeremy Corbyn bir Sovyet muhbiri gibi giydirilmiş Kremlin semalarında görülüyordu. Rus gibi görünmesi için onu photoshopladınız. İnsanlar bu gibi şeylerden dolayı BBC'ye şikayette bulunmalı" diye konuştu.

Newsnight'ın geçici editörü Jess Brammar programı savunup Twitter hesabından, "Newsnight'ı elbette eleştirin. Bu sağlıklı ve @OwenJones84 gibi kişilerin programımıza gelip kendi stüdyomuzda bizi eleştirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ama hiç kimse şapkayı photoshoplamadı" mesajı paylaştı.

BBC, konuyla ilgili kaç şikayet geldiğini açıklamadı.