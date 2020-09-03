BBC, çalışanlarından sosyal medyada görüş belirtmemesini istedi
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BBC, çalışanlarından sosyal medyada görüş belirtmemesini istedi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Genel Müdürü Tim Davie, kurumun "tarafsız olduğu" imajını geri kazanabilmesi için çalışanlardan sosyal medyada görüşlerini paylaşmamasını istedi.

BBC, çalışanlarından sosyal medyada görüş belirtmemesini istedi
03.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:04

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Genel Müdürü Tim Davie, kurumun "tarafsız olduğu" imajını geri kazanabilmesi için çalışanlardan sosyal medyada görüşlerini paylaşmamasını istedi.

Salı günü göreve gelen Davie, personele hitaben yaptığı konuşmada, BBC'nin siyasi kutupların her iki tarafının suçlamaları karşısında tarafsızlığa odaklanması gerektiğini söyledi.

Personele uyarıda bulunan Davie, "Sosyal medyada bağnaz bir köşe yazarı veya partizan bir kampanyacı olmak isterseniz, bunu anlayabilirim. Ancak o zaman BBC'de çalışmamalısınız." dedi.

Personelin "titizlikle uygulanacak" yeni sosyal medya kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Davie, "Tarafsızlığı savunmamız ve yeniden taahhüt etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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