Bbc Araştırması: İngiltere'de 'Terör Bağlantılı' Mahkumiyetler Arttı

BBC'nin 2014 yılı ve sonrasını kapsayan araştırması, İngiltere'de bu süre içinde 100'den fazla kişinin Suriye ve Irak'la ilişkili "terör faaliyeti suçlamaları" nedeniyle mahkum edildiğini ortaya çıkardı.





Bu kişilerden en küçüğünün İngiltere'nin Blackburn kentinde "terör saldırısı azmetmekle" suçlanan 14 yaşındaki bir genç olduğu belirtildi.



Emniyet birimleri, Mart ayından bu yana beş; 2013 yılından bu yana ise toplam 18 girişimin önlendiğini açıkladı.



BBC'nin elde ettiği veriler, bu süre içinde yargılanan kadınların sayısının da arttığını ortaya koyuyor.



Mahkum olan toplam 109 kişinin 18'i kadın.



Bir polis memurunun oğlu da 'terör' suçlamasıyla mahkum oldu



Suçluluğu kanıtlanmış kişiler arasında ise bir hastane müdürü ile bir polis memurunun oğlu da yer alıyor.



Evli çiftler, kardeşler ve 6 çocuk annesi bir kadın da bu dönemde mahkeme karşısına çıktı.



BBC'nin elde ettiği veriler, 2014 yılından sonra "terör faaliyetleri ile ilgili yargılamalarda" dikkat çekici bir artış olduğunu ortaya koyuyor.



Bir diğer dikkat çekici veri ise bu 109 kişinin yüzde 85'inin Suriye ve Irak'a hiç gitmediği bilgisi.



Bunun nedenlerinden birini bazı kişilerin savaşmak üzere buralara gitme hazırlığı yaparken yakalanması oluşturuyor.



Mahkum olanlar arasında, sosyal medyada Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne taraftar toplamak isteyenler de yer alıyor.



Toplam 36 kişi hayatını kaybetti



BBC'ye konuşan İngiltere'nin en üst düzey savcısı Alison Saunders, soruşturmalar sırasında karşılaştıkları bir duruma dikkat çekti.



Saunders, Suriye'ye gitmeyi başaramayan bazı kişilerin ya İngiltere içinde saldırı girişimi planladıklarını ya da başkalarını radikalleştirmeye çalıştıklarını açıkladı.



İngiltere'de Mart ayından bu yana gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda toplam 36 kişi hayatını kaybetti.