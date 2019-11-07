BBC araştırması: BM, Libya'da göçmen merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak BAE hakkında...

07.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:50

BBC Arapça Servisi'nin ulaştığı gizli bir Birleşmiş Milletler (BM) belgesinde, Libya'da Temmuz ayında bir göçmen merkezine düzenlenen ve 53 kişinin öldüğü saldırının yabancı bir ülke tarafından düzenlendiği belirtiliyor.

BBC, savaş uçağı ile düzenlenen saldırı sonrası hakkında soruşturma açılan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu tespit etti.

BAE yetkilileri ise BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

Saldırıda 130 kişi de yaralanmıştı.

Bir BM yetkilisi, saldırıyı "potansiyel savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Başkent Trablus'un doğusundaki Tajoura göçmen merkezine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun, Libya üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinin vatandaşları olduklarına inanılıyor.

General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Nisan ayında Trablus'taki BM destekli hükümeti devirmek için askeri harekat başlatmıştı. Göçmen merkezine düzenlenen saldırı, kayıtlara göre ülkede harekat sonrası en fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıydı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Bu saldırı, tam olarak düzenlendiği koşullara bağlı olarak, savaş suçu olabilir" demişti.

Libya'daki BM Özel Temsilciliği, BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırıların önlenmesi için ülkede çatışan taraflarla göçmen merkezlerinin koordinatlarını paylaştığını belirtti.

Libya Ulusal Ordusu, Temmuz ayında saldırının BAE'ye ait bir savaş uçağı tarafından düzenlendiğini açıklamıştı. Ordu başta meşru bir hedefi bombaladığını duyurmuş, daha sonra saldırıyla bağlantısı olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.

BM Güvenlik Konseyi bünyesinde görev yapan bir heyet aylardır saldırının sorumlusunu bulmaya çalışıyor.

BBC Arapça Servisi'nin ulaştığı gizli BM belgesi, Çarşamba günü Konsey'e sunulacak.

Raporda, gizli bir kaynaktan elde edilen kanıta atıf yapılıyor. Bu kaynağın, "bilinmeyen sayıda Mirage 2000-9" savaş uçağının Libya'da iki üste faaliyet gösterdiklerini söylediği belirtiliyor.

Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen BAE ve Mısır'ın çok sayıda Mirage tipi savaş uçağına sahip oldukları biliniyor.

BM raporunda, Mirage jetlerinin Cufra ve El Kadim'deki hava üslerini kullandığı belirtiliyor.

Örgüt 2017'de, BAE'nin General Hafter'e bağlı güçleri hava desteği sağlamak için El Kadim'de hava üssü inşa ettiğini açıklamıştı.

Gizli BM raporunda, hava saldırısının "çok yüksek olasılıkla Hafter güçlerine doğrudan destek veren BM üyesi bir ülkeye ait" savaş uçağından fırlatılan güdümlü füzelerle düzenlendiği sonucuna varılıyor.

Raporda bu devletin açıklanmıyor ve hala saldırıyla ilgili kanıt toplandığı belirtiliyor.

BBC ise soruşturulan devletin BAE olduğu sonucuna vardı.

Temas kurulan BAE ve Libya Ulusal Ordusu, iddialarla ilgili olarak BBC'ye açıklama yapmadı.

İngiltere'nin eski Libya Büyükelçisi Peter Millet, "Eğer yabancı ülkelerin (Libya'da) doğrudan müdahalede bulunduklarına dair somut delil varsa, bu kesinlikle kabul edilemez. En üst düzeyde soruşturma açılması gerekir" dedi.

ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya; Libya'ya 2011 yılından bu yana silah ambargosu uygulanıyor.

BAE de Ağustos ayında bu ambargoya uyma taahüdünde bulunmuştu.