BBB TV yeni sezona hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BBB TV yeni sezona hazır

28.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:41
BBB TV yeni sezona hazır

BALIKESİR'de kısa sürede binlerce takipçi ve milyonlarca görüntüleme ile kentin en sevilen sosyal medya hesaplarından biri haline gelen BBB TV, yeni sezona giriş yapıyor.

BALIKESİR'de kısa sürede binlerce takipçi ve milyonlarca görüntüleme ile kentin en sevilen sosyal medya hesaplarından biri haline gelen BBB TV, yeni sezona giriş yapıyor. Geçen sezon heyecanla takip edilen birçok program, yeni sezonda da yayında olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren BBB TV'yi, Balıkesirliler çok sevdi. Kanal; sevilen ve binlerce izlenme alan programlarının yanında, yeni sezonda 10 yeni formatla izleyicilerinin karşısında olacak. 'Balıkesir'in Genç Girişimcileri' programı ile gençlerin iş hayatına odaklanacak olan BBB TV, aynı zamanda Balıkesir'de yetişmiş yöneticilerin peşine düşerek, Türkiye'yi dolaşacak. Balıkesir'in lezzetlerini ve ünlü markalarını da ekrana taşıyacak kanal, Balıkesirli ünlü isimleri de konuk edecek.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Engelleri Kaldırma Projesi, yeni sezonda BBB TV ekranlarında program olarak da yer alacak. Engellilerin yönettiği projeler ile Balıkesir'deki tüm engeller ortadan kaldırılacak ve baştan sona engelsiz bir şehir inşa edilecek" dedi.


BBB TV yeni sezona hazır
BBB TV yeni sezona hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Hakan Kutlu Mesut Bakkal Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BBB TV yeni sezona hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 18:51:04. #1.15#
title