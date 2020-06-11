BBB'nin elektrik üretim tesisi artık tam zamanlı
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BBB'nin elektrik üretim tesisi artık tam zamanlı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesis tam zamanlı üretime başladı.

BBB'nin elektrik üretim tesisi artık tam zamanlı
11.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:47

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesis tam zamanlı üretime başladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım atılmasını sağlayan tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. 2021 yılında tesiste üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisin kurulumuna geçtiğimiz yıl başlandı. Tam zamanlı olarak bu yıl üretime geçilen tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Yapımı tamamlanan tesis ile birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Hedeflenenden bir yıl önce hizmete başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli çevre projelerinden birine daha imza attı. Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atıklardan enerji üretecek tesisin kurulumu tamamlandı. 2021 yılından itibaren Balıkesir'de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedeflenirken ekiplerin hızlı çalışması sayesinde tesiste tam zamanlı elektrik üretimine başlanıldı. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanırken tesisim tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya başladı.

Örnek projeler arasında yerini aldı

Hem Balıkesir'in hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tesisin tam zamanlı çalışması sayesinde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atmosfere yayılan gazlar da enerjiye dönüştürülmüş oldu. Elektrik üretiminin tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde, tesis Türkiye'de örnek bir çevre proje olarak nitelendirilen projeler arasında yerini almayı başardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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