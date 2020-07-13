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BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama

SPOR BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama Altay deplasmanından 1-0 galip gelerek Süper Lig yolunda önemli bir adım atan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarları büyük sevinç yaşadı.

BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
13.07.2020 02:18 | Son Güncelleme: 13.07.2020 03:06

SPOR BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
Altay deplasmanından 1-0 galip gelerek Süper Lig yolunda önemli bir adım atan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarları büyük sevinç yaşadı. Erzurum'da cadde ve sokaklara dökülen taraftarlar, galibiyeti kutladı ve 'Efsane geri dönüyor' tezahüratı attı.
TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Altay deplasmanına giden BB Erzurumspor, zorlu 90 dakikayı Ömer Şişmanoğlu'nun 68'inci dakikada attığı gole 1-0 galip bitirerek Süper Lig yolunda önemli bir engeli aştı. Lig ikincisi olarak gittiği İzmir'de aldığı galibiyetle koltuğunu koruyarak Süper Lig hedefine bir adım kalan BB Erzurumspor taraftarı maçın bitiş düdüğüyle cadde ve sokakları doldurdu. BB Erzurumspor yazısının bulunduğu Havuzbaşı Kent Meydanı'na akın eden taraftarlar havai fişek ve meşalelerle galibiyeti kutladı. Mavi beyazlılar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Caddesi'nde saatlerde konvoy halinde tur attı. Şampiyonluk şarkılarıyla kent merkezinde galibiyeti kutlayan taraftarlar maske ve sosyal mesafeyi unuttu. Mavi beyazlılar, galibiyet sevincini akşamın ilerleyen saatlerine kadar kutladı.

Kaynak: DHA

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