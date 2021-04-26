BB Erzurumspor, Yılmaz Vural'la umutlandı
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BB Erzurumspor, Yılmaz Vural'la umutlandı

BB Erzurumspor, Yılmaz Vural'la umutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde topladığı 10 puanla 37 puana ulaştı ve küme düşme hattından kurtulma umutlarını son haftalara taşıdı.

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde topladığı 10 puanla 37 puana ulaştı ve küme düşme hattından kurtulma umutlarını son haftalara taşıdı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Özellikle 68 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın gelişiyle birlikte büyük değişim yaşayan Dadaşlar, kümede kalma şansını son 4 maçlık periyotta kazanarak arttırmak istiyor.

Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Erzurum ekibi bu maçlardan 10 puan çıkartarak ligde kendine 18. sırada yer buldu. Ayrıca Erzurumspor Vural yönetimindeki maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde ise yine 11 gole engel olamadı.

4 final maçı

Dadaşlar son hafta bay çekecek takım olmasından dolayı oynayacağı son 4 müsabakadan 10 ve üzeri puan alarak ligde kalma şansını arttırmayı hedefliyor.

(Sefa Tetik/İHA)

BB Erzurumspor, Yılmaz Vural'la umutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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