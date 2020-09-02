HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor iptal olan hazırlık maçları nedeniyle yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak.

BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak
02.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:49

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor iptal olan hazırlık maçları nedeniyle yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak.

Kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor iptal olan hazırlık maçları nedeniyle antrenman programına yoğunluk kazandırdı.

29 Ağustos'ta Hatayspor ve 5 Eylül'de Trabzonspor ile oynayacağı hazırlık maçları iptal olan BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan girecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle futbolcularının hazır olması için çalışmalarına tempo kazandırdı.

Öte yandan son zamanlarda arka arkaya yeni oyuncu açıklayan BB Erzurumspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Mavi beyazlılar santrafor, orta saha ve kaleci mevkilerine yapacağı yeni transferlerle kadrosunu lig öncesinde güçlendirmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Wilma Elles Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Eddie Newton Lionel Messi Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Daha Fazla Ateş Eylül Düğün Erzurum
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 09:50:58. #1.15#
title