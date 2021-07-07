BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor dün başladığı yeni sezon hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor dün başladığı yeni sezon hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam ediyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavi-beyazlılar antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan Dadaşlar son olarak 5'e 2 pas oyunu yaparak antrenmana son verdi.

BB Erzurumspor'un yeni transferleri de antrenmanda yer aldı. - ERZURUM

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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