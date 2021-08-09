BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı
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BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı

BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği 4 formasını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile tanıttı.

BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği 4 formasını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile tanıttı.

TFF 1. Lig ekiplerin BB Erzurumspor 2021-2022 sezonunda giyeceği ev sahibi, misafir ve alternatif formalarını tanıttı. Formalar kentin tarihi mekanlarında çekilen bir video kliple yeni transferler Olanare, Mustafa Yumlu ve Estrela'nın yanı sıra Özgür Sert, Göktuğ Bakırbaş ve Szumski tarafından tanıtıldı.

Formalara Çiftbaşlı Kartal, Kartanesi, Erzurum ve Efsane Çubuklu isimleri verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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