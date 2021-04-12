BB Erzurumspor'un umutları tükeniyor
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BB Erzurumspor'un umutları tükeniyor

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BB Erzurumspor'un umutları tükeniyor

BB Erzurumspor'un kümede kalma umutları tükeniyor.

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BB Erzurumspor'un kümede kalma umutları tükeniyor. Dadaşlar son 7 haftaya girilirken 28 puanla puan tablosunda 20. sırada yer alıyor.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor dün sahasında lider Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Bu maçtan mutlak puan ve puanlar çıkarma hedefinde olan Dadaşlar mağlubiyetin ardından 28 puanla 20. sırada kaldı. Kümede kalma umutlarını yavaş yavaş kaybeden BB Erzurumspor'da hedef son 7 haftada seri galibiyetler almak.

9 haftadır kazanamıyor

En son ligin 25. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden BB Erzurumspor, o günden sonra galibiyete hasret kaldı. Mavi-beyazlı ekip Rizespor maçından sonra ligde çıktığı 9 maçta sadece 3 beraberlik sonucu 3 puan alabildi.

Ligin en fazla gol yiyen takımı

Öte yandan mavi-beyazlı ekip ligde en fazla gol yiyen takım durumunda. Yediği 56 golle ligde en fazla gol yiyen takım olan Erzurum ekibini, 55 golle Gençlerbirliği ve 52 golle Denizlispor takip ediyor. Dadaşlar yediği 56 gole karşı ligde sadece 32 kez rakip fileleri havalandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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