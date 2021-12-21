BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 14.haftasında oynanacak olan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen BB Erzurumspor -Tuzlaspor maçı yarın Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanacak. Dadaşlar bu maçın hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde tamamladı.

Hazırlıklarını taktik ağırlıklı olarak sürdüren mavi beyazlılar, üç günlük çalışmasını tamamlayarak kampa girdi. BB Erzurumspor -Tuzlaspor müsabakası yarın saat 13.30'da Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanacak - ERZURUM

BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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