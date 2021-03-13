BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

13.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:29
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, süper ligin 30. haftasında kendin evinde konuk edeceği Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor, süper ligin 30. haftasında kendin evinde konuk edeceği Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlılar bugün yaptığı ter antrenmanının ardından yarın oynanacak maç öncesi kampa girdi. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde son çalışmasını yapan BB Erzurumspor, Trabzonspor karşısında mutlak puan almayı hedefliyor. Ligde kalma yolunda önümüzdeki maçlarda alacakları en yüksek puanı alarak ligde kalmayı amaçlayan mavi beyazlılar bu maç ile birlikte bir seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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