Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Yücel İldiz, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilmişti.

İldiz, mavi-beyazlı ekiple çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de yenilgi alarak takımın hanesine 6 puan yazdırabildi.