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BB Erzurumspor seriye bağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor seriye bağladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı. Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Dadaşlar seriye bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'Hedef Süper Lig' parolasıyla başladığı yeni sezonda çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Dadaşlar ligin ilk haftası konuk olduğu Menemenspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldıktan sonra sahasında Bursaspor'u 2-1, Bandırmaspor'u 1-0 ve dün deplasmanda da Manisa FK'yı 1-0 yendi.

Kazandığı son 2 karşılaşmayı da 1-0 kazanan Erzurum ekibinde gol yollarında etkisizliği dikkat çekse de deneyimli defans oyuncularından kurulu savunma hattının 2 maçta gole izin vermemesi ise Dadaşların seri galibiyetlerinde etkili oldu.

Öte yandan BB Erzurumspor; Bandırmaspor ve Manisa FK maçlarında galibiyet getiren gollerini ise deneyimli savunma oyuncuları attı. Bandırmaspor maçını Mustafa Akbaş'ın kafasından gelen golle kazanan Erzurum ekibi, Manisa FK müsabakasından ise bir diğer savunma oyuncusu Mustafa Yumlu'nun ayağından bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'in 5. haftasında salı günü lider Ümraniyespor'u ağırlayacak. - ERZURUM

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