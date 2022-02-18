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BB Erzurumspor, PFDK'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor, PFDK'ya sevk edildi

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'de sahasında oynadıkları Eyüpspor müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'de sahasında oynadıkları Eyüpspor müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan sevk raporlarına göre, Spor Toto 1. Lig'de dün Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan saha olaylarından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca BB Erzurusmpor'un PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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