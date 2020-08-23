BB Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı
BB Erzurumspor, Ümraniyespor ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.
23.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:13
BB Erzurumspor, Ümraniyespor ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, Ümraniyespor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Transferi sosyal medya hesabından paylaşan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, 25 yaşındaki futbolcuya resmi imzayı attırdı. - ERZURUM
Kaynak: İHA