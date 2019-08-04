BB Erzurumspor, Mücahit Albayrak'ı kiraladı! | Transfer haberleri...
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep'in sol beki 28 yaşında ki Mücahit Albayrak'ı 1 yıllığına kiraladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep'in sol beki 28 yaşında ki Mücahit Albayrak'ı 1 yıllığına kiraladı.
Transferi sosyal medya hesabından duyuran mavi-beyazlılar, "Kiralık olarak kadromuza kattığımız Mücahit Albayrak önümüzdeki sezon Erzurumspor'umuzun formasını terletecek! Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Albayrak, geçtiğimiz sezon Gazişehir'de 7 maçta görev alırken 1 asist yaptı.
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Kaynak: Hürriyet
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