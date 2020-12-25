BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
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BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

25.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:02
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni teknik direktör Mesut Bakkal, takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde eksi 12 derecede yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar kötü gidişata Malatyaspor karşısında dur demek istiyor.

Mavi-Beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla Malatya'ya geçerek kampa girecek.

(İHA)

BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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