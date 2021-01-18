BB Erzurumspor maçının ardından

Fuat Çapa: Bundan sonra antrenmanda nasıl yere yatılır, nasıl bağırılır bunları çalıştıracağım

Mesut Bakkal: Uzun zamandır iç sahada kazanamayan bir takım var, bu hafta onu kırmak istiyoruz

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ve BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçından başından itibaren arzuladıkları futbolu oynadıklarını ifade eden Mesut Bakkal, "Oyun disiplinimiz, alan daraltma, kısacası sahada futbol adına ne varsa yaptık. Gol ve direkten dönen pozisyon dışında rakibimize pozisyon vermedik. Bence bu çok önemli. Çok gol yiyen bir takımdık. Bunu yapmamız önemliydi. Ciddiyetten kopmadan devam ettik ve golü bulduk. Oyuna giren oyuncular da oynayan arkadaşlarımız gibi mücadeleden kaçmadan sahada her şeylerini verdiler. Önemli bir galibiyet aldık. Maç fazlasıyla ligin sonundan ayrılmak sevindirici. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kısa zamanda çok önemli işler yaptılar. Geldiğimden bu yana rakiplerimiz yüzde 90 favoriydi. Bu dönem artık bitti. Karakterini ortaya koyan bir futbol oynamaya başladık. Transferlerle birlikte bu daha da arttı. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Oyuncu grubu, camia, yapılan güzel işler sahaya yansımaya başladı. Dileğim bunu devam ettirmek" diye konuştu.

"2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"2-3 transfer daha yapacaklarını belirten Bakkal, "Yönetim de istiyor. Lig daha uzun. 22 maç daha var. 9, 10 maç kazanmamız gerekiyordu, bugün birini kazandık. Bizim için her puan önemli. Kazanıp ardından diğer maça bakmak gerekiyor. Tek istediğim şey var, özellikle tecrübeli oyunculardan. İçerideki organizasyonda benim en büyük yardımcım olacaklar. Lig sonuna kadar devam edeceğiz, iyi yoldayız. 3 gün sonra Alanyaspor maçımız var. Uzun zamandır iç sahada kazanamayan bir takım var. Bu hafta onu kırmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Ekibime ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu maçı kapattık, diğer maça bakacağız" şeklinde konuştu.FUAT ÇAPA: DEĞİŞİKLİK YAPTIĞIMIZ OYUNCULARDAN İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIKBB Erzurumspor kadar kendileri için de önemli bir maç olduğunu ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise "Kazansak üst sıralara doğru yükselecektik. Bunun bilinciyle sahaya çıktık. Rakibin analizinde fark etmiştik. Gomes'e uzun oynayıp ikinci topları alacaklarını ya da kanatta birebirde etkili olan oyuncularını kullanacaklarını değerlendiren bir Erzurumspor vardı. Bunun karşılığında amacımız ikinci topları kazanma adına orta sahadaki oyuncuların daha yakın oynaması ve kanattaki oyuncularını bire bir bırakmadan karşılamaktı. Ama maalesef yediğimiz golde de maçtan önce düşündüğümüz görevleri yerine getirmede bir hayli sıkıntı yaşadık. Geriye düştükten sonra ortada bir maç oldu. Net pozisyonumuz var, değerlendiremedik. Değişikliklerden sonra biraz daha önde, risk alarak oynamaya karar verdik. Nitekim ceza sahasına kadar olumlu işler yaptık. Orada performansımız beklediğimiz olmadı. Bu üzücü oldu. 2-0'dan sonra daha fazla risk aldık. 2-1'i bulduk. 2-2'ye getirecek pozisyonu değerlendiremedik. Bizim risk aldığımız anlardan sonra onlar da pozisyon buldu. Risk aldıktan sonra arkada eksik kaldık. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu. 2-1 ya da 3-1. Ancak mağlubiyet kadar Luckassen'in ikinci sarısı üzdü. Zaten o bölgede sıkıntılarımız var. 8 günde 3 maç oynadık. Rotasyona gitme şansımız çok fazla yok. Çok sayıda sakat oyuncumuzun olması, kadromuzun çok derin olmaması bizi sıkıntıya soktu. Değişiklik yaptığımız oyunculardan beklediğimiz verimi alamadık. Perşembe ve pazartesi günü 2 önemli maç oynayacağız. Puan almamız gereken maçlar. O zamana kadar Sadiku'nun dönmesini bekliyoruz. En azından orta sahada alternatifimiz oluşacak. Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."KOITA SAKATLIĞI NEDENİYLE ARAMIZDA DEĞİL"Fode Koita'nın sakatlık nedeniyle görev alamadığını belirten Çapa, "Fode için kulübe gelen bir resmi teklif yok. Fode'nin olmaması sakatlığıyla ilgili. Başakşehir maçında da fit değildi. Bundan dolayı son 20 dakika oyuna aldık. Orada yüzde 100 hazır olmadığını gördük. Tamamen iyileşmeden hem takım hem de onun adına iyi olmayacağını konuştuk ve böyle bir plan yaptık. Fode uzun yıllardır burada. Kasımpaşa kulübü ona çok şey verdi. Kafası ve gönlü burada olduğu sürece o da çok şeyler verdi. Mevcut oyuncularla elimizden geleni yapacağız. Eksik olan bölgeler var. Araştırmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda birkaç transfer daha yapıp, takım içindeki rekabeti artırmamız lazım" dedi"BUNDAN SONRA ANTRENMANDA NASIL YERE YATILIR, NASIL BAĞIRILI BUNLARI ÇALIŞTIRACAĞIM"

BB Erzurumspor'un doğrudan ligi bilen ve oynayan ismi kadrosuna kattığına dikkat çeken Çapa, sözlerini şöyle noktaladı: "Türkiye'de ligin kurallarını bilerek oynamanız lazım. Ben bundan sonraki antrenmanlarda taktik, teknik değil; yere nasıl yatılır, nasıl bağırılır bunları da çalıştıracağım. Bunları yaparsan fauller ve kartlar rakibe daha çabuk veriliyor. Üzücü ama demek ki biz de o şekilde oynamak zorundayız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN