BB Erzurumspor maçının ardından

19.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:17

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde BB Erzurumspor, deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilmesine karşın ilk maçtaki skor avantajıyla turladı. Maçın ardından iki takım teknik sorumluları mücadeleyi değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Musa Öztürk, oyuncularıyla maçtan önce oyunun çok değerli olduğunu konuştuklarını söyledi. Maçta oyuncuların verilen görevleri çok iyi yerine getirdiklerini kaydeden Öztürk, "Takımın verdiği reaksiyon, takımımız adına çok olumlu. Sezon sonunda kendimizi hedeflediğimiz noktada görmek istiyoruz" dedi. İlk 11 ve yedek kulübesi dahil olmak üzere maç kadrosunda 11 altyapı oyuncusunun yer aldığına işaret eden Öztürk, "Futbolda altyapı çok önemli. Vakıfköy bizim en değerli hazinemiz. Oyuncuların yetişmesinde emeği olan antrenör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biraz sabırlı olursak, bu futbolcular Türk futboluna damgasını vuracaktır. Ali Akman da zaman içerisinde hak ettiği yere gelecektir" diye konuştu.

B.B ERZURUMSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SÖZERİ: TURUN EN KEYİFLİ MAÇI OLDU

Maçın ilk ayağında elde ettikleri avantajı korumayı bildiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Özellikle stratejik oynamamız gerekiyordu, dikkatli oynayıp hata yapmadan, gol de bulduğumuzda bizim için maç çok daha iyi geçecekti ki öyle oldu. Ancak ikinci yarı Bursaspor özellikle golü bulduktan sonra iyi baskı kurdu, biz de buna reaksiyon gösterdik. Çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu turun en keyifli maçı oldu diyebilirim. Rotasyonlu bir kadro ile oynadık, az süre alan oyuncularımıza şans verdik. Baskı altında neleri yapabileceklerini gösterdiler. Bursaspor'un da vazgeçmeyeceğini biliyorduk. Hem kupada hem ligde emin adımlarla ilerliyoruz, iki kulvarda mücadele etmek kolay değil ama kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum bugün iyi mücadele ettiler, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar. Son olarak maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na da teşekkür ederim, Süper Lig hakemi olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA