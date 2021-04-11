Cenk Tosun sezonu kapattı!
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Cenk Tosun sezonu kapattı!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un diz kapağından yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattığı bildirildi.

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BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un diz kapağından yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında sakatlanan ve sedye ile oyundan çıkan yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontroller neticesinde diz kapağında sorun olduğu açıklanan Tosun'un sezonu kapattığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu ambülans ile uçağa götürülecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.

(Özge Bozo/İHA)

Cenk Tosun sezonu kapattı!
Cenk Tosun sezonu kapattı!
Cenk Tosun sezonu kapattı!
Cenk Tosun sezonu kapattı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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