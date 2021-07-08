BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
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BB Erzurumspor kuvvet çalıştı

BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan Dadaşlar çift kale maç yaparak antrenmana son verdi.

BB Erzurumspor akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmanla birlikte günü çift çalışmayla tamamlayacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
BB Erzurumspor kuvvet çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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