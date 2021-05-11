BB Erzurumspor, Süper Lig'in 41. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen, Kayseri'nin Başakşehir'den aldığı bir puan...

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 41. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen, Kayseri'nin Başakşehir'den aldığı bir puan sonrası bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.