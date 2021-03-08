BB Erzurumspor kritik Göztepe deplasmanında

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasından mutlak 3 puan çıkarma hedefinde.

Süper Lig'in 29. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan BB Erzurumspor, küme düşme hattındaki rakiplerinin kazandığı haftada sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bugün saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada konuk ekipte sakatlığı süren Ricardo Gomez forma giyemeyecek.

"Dadaşlar 5 maçta bir kez kazandı"

Mücadeleden puan veya puanlar alarak küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Dadaşlar, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan ev sahibi Göztepe ise son haftalarda iyi oyunuyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadele öncesi ev sahibi Göztepe 36 puanla 9. sırada yer alırken, BB Erzurumspor ise topladığı 26 puanla 19. sırada bulunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı