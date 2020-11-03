BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. maçı ne zaman saat kaçta? BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. hangi kanalda? BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. şifresiz canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. şifresiz canlı izlenecek mi? BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. maçı ne zaman, saat kaçta?
Üst tura çıkma yarışını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. maçı hangi kanalda, hakemi kim? BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
BB ERZURUMSPOR-KARAKÖPRÜ BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. Maçı 03 Kasım Salı günü oynanacak. BB Erzurumspor-Karaköprü Bld. Maçı 18:00'de başlayacak. Maç, Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak.
BB ERZURUMSPOR-KARAKÖPRÜ BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor ile Karaköprü Bld. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
BB ERZURUMSPOR-KARAKÖPRÜ BLD. ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
BB Erzurumspor ile Karaköprü Bld. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, şifresiz canlıizlenebilecek.