BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor

BB Erzurumspor sezon öncesi hazırlıklarını ara vermeden devam ettiriyor.

BB Erzurumspor sezon öncesi hazırlıklarını ara vermeden devam ettiriyor. Dün İ.H Konyaspor ile bir hazırlık maçı yapan Dadaşlar bugünü çift antrenmanla sürdürecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor sezon öncesi çalışmalarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdürüyor. Dün İttifak Holding Konyaspor ile Kazım Karabekir Stadyumunda karşılaşan ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Dadaşlar hiç ara vermeden hazırlıklarını bugün sürdürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda ayak tenisi çalışan mavi-beyazlı ekip akşam antrenmanında ise taktik ağırlıklı bir çalışma yapacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı