BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

06.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:19
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve dar alan çalışması yaptı. Ardından taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor - BB Erzurumspor karşılaşması 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samatta Samet Aybaba Mbaye Diagne Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Kocaeli Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:24:52. #1.15#
title