BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve dar alan çalışması yaptı. Ardından taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.
Hatayspor - BB Erzurumspor karşılaşması 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı