BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor, 14. hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor, 14. hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-beyazlılar ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak ter antrenmanını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi.

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı 14 Aralık Salı günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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