BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
12.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:25
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek BB Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi. Ardından oyuncular kulüp tesislerinde kampa girdi.
BB Erzurumspor- Gençlerbirliği karşılaşması yarın 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı