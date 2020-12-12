BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

12.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:25
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek BB Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi. Ardından oyuncular kulüp tesislerinde kampa girdi.

BB Erzurumspor- Gençlerbirliği karşılaşması yarın 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Samatta Ersun Yanal Pierre Webo Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Ateş Türk Taciz Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:27:42. #1.14#
title