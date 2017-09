Bb Erzurumspor, Gaziantepspor Maçına Hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TTF 1.Lig 5'inci haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Kazımkarabekir Stadyumunda Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleşen antrenman, kondisyon çalışmaları ile devam etti.



BB Erzurumspor tecrübeli oyunculardan Mert Nobre, Samsunspor maçının çok iyi geçmediğini ifade ederek, "Geçen maç çok iyi değildi. 1 puan bizim çok işimize yaramadı. Ama maalesef 1 puana razı olduk. Deplasmanda çok önemli bir maçımız var. Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacağız. İnşallah 3 puanı alan takım biz oluruz. Takımın durumu iyidir. Antrenmanlar çok iyi ama biz henüz tam olarak hazır değiliz. Liderle puan farkımız var ama bu önemli değil. Bizim 5 puanımız var. Yeni transferler takıma ayak uydurdu. Takım olarak henüz hazır değiliz. Sahada biraz daha dikkatli olmamız lazım. Takım hata yapıyor, inşallah bu hataları aza indiririz. Takım ilk yarıyı kaç puanla bitirir bu zor olay, çünkü puan almalar çok zor. Kolay değil. Bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.



"Biz maçlarımızı hem hazırlık maçı gibi hem de maç gibi oynuyoruz"



BB Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor'un hazırlık maçları oynamadığını belirterek, "Özellikle son iki haftada oynadığımız oyun, çok önemli diye düşünüyorum. Doğal olarak sonuç almak istiyoruz. Takım bu ligde yeni oynamaya başladı. Bu takım daha hazırlık maçları oynamadı. Biz maçlarımızı hem hazırlık maçı gibi hem de maç gibi oynuyoruz. Bir sürü handikabımız var. Bizden çok iyi takımlara bakıyoruz bizden daha iyi değiller. Bir mağlubiyetimiz var o da liderle yapılan maç. Samsun maçı ise 60 dakikasını mükemmel oynadık, rakibin bitme noktasına geldiği bir noktada maalesef yapılan bir hata ve gelen penaltı golü, doğal olarak maçı 1-1 bitirmemize sebep oldu. Bir anlık hata bize pahalıya patladı. Ama bunlar olacaktır. Futbolcularım benim istediğimi sahada yaptılar, eleştiri yapılmaması gerek diye düşünüyorum. Kim ne derse desin benim umuruma değildir. Bizler doğru yoldayız. Kısa sürede yeni bir kurulan bir takım bunları ortaya koyuyorsa bu başarıdır" dedi.



"İç saha avantajını kullanamıyoruz"



Erzurumspor'un iç saha avantajını kullanamadığının altını çizen Özköylü, "Halen daha iç saha avantajını kullanamayan bir takımız. Samsun maçını iç sahada avantajlı bir şekilde oynamadık. Tam tersi seyircileri bizden fazlaydı. Ortam onlara daha uygundu. Onlar da o nemli havaya alışık. Yüksek rakımdan sıfır dereceye inmişiz. Yüksek nem ve aşırı su kaybı doğal olarak bizim alışık olmadığımız ortam. Biz iç saha avantajını kullanamadığımız sürece mutlaka bu tür sıkıntıları yaşayacağız. Kimse kusura bakmasın da bu benim suçum değil. Ben takımımı her şartta oynamaya ve hazır olmaya getiririm. Bu saha da 5-6 bin seyircinin karşısında oynasaydım veya Samsunspor iç saha olarak buraya gelip sıfır rakımdan 2 bin rakıma çıksaydı buradaki o nefes alma sorununu yaşasaydı, çok rahat kazana bileceğimiz bir maçı maalesef kendi saha ve seyircimiz önünde oynayamamamız nedeniyle böyle bir sonuçla bitirmek zorunda kaldık. Biz acil olarak kendi sahamızda maç yapmaya başlamalıyız. Aksi takdirde ben her maçımı deplasmanda oynuyorum. Ben iç saha oynamıyorum" şeklinde konuştu.



"Göçebe gibiyiz"



Teknik Direktör Osman Özköylü, "İç saha maçları oynamadığımız için her maçımıza göçebe gibi gidiyoruz. Sürekli olarak gittiğimiz yerlere ister istemez adapte olmak zorundayız. Ne yapılması gerekiyorsa ve kimin üzerine ne düşüyorsa bir an önce yapılması lazım" ifadelerini kullandı.



"Bolu maçını da oynayamıyoruz"



İç sahada Bolu maçının da oynanamayacağını ifade eden, "Eksikliklerden dolayı anladığım kadarıyla kendi iç sahamızda oynayacağımız Bolu maçını büyük ihtimalle oynayamayacağız. Görür bu. Burada oynanan maç bizi motive edecek. Oyuncularım da bunu artık bir an önce yapılsın diye istiyor. Artık sürekli yol gitmekten bıktık. Bu hafta Gaziantep maçına gideceğiz. Arkasında deplasmana İzmir'e kupa maçı oynamaya gideceğiz. Bolu maçının nerede oynanacağı da henüz değil. Şehirden gideceğiz ne zaman geri geleceğimiz belli değil. Yani 10 gün şehirde yokuz. Gerisi siz düşünün" diye konuştu. - ERZURUM