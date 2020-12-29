BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
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BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

29.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:06
BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlandı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular, taktiksel çalışmalara da ağırlık verdi. İdman, çift kale maçla sona erdi. Öte yandan sakatlığı devam eden Arturo Mina ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:05:31. #1.14#
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