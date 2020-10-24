BB Erzurumspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları başladı. Buna göre BB Erzurumspor - Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Maç 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki BB Erzurumspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?